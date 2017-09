Make-upverslaafde vrouw laat eindelijk haar ware gezicht zien

De 24-jarige Amy Robb uit Groot-Brittannië was zó verslaafd aan make-up, dat ze elke ochtend al om 4 uur opstond om een dikke plamuurlaag aan te brengen. Zelfs haar vriend met wie ze al 5 jaar samen was, had haar nog nooit zonder make-up gezien.

‘’Ik deed urenlang mijn make-up. Het was een verslaving, ik kon niet stoppen. Niemand zag mij zonder make-up. Als mijn vriend bleef slapen, bracht ik het aan voordat we naar bed gingen. Ik deed dan geen oog dicht, omdat ik bang was dat ik het in mijn slaap er af zou wrijven,’’ vertelt Amy aan de Britse Mirror.

Gevoel van veiligheid

Amy’s verslaving kwam voort uit onzekerheid. Tijdens haar puberteit kampte ze met heftige acne, en daarbovenop ontwikkelde ze ook nog eens een eetstoornis. Het dragen van een volle laag make-up gaf haar een gevoel van veiligheid. In diezelfde periode raakte ze ook verslaafd aan de zonnebank: “Ik had zelfs een zonnebank op mijn slaapkamer, waar ik elke avond een half uur onder lag.”

Zelfmoordpogingen

Amy voelde zich diep ongelukkig en raakte uiteindelijk zwaar depressief. Ze deed meerdere zelfmoordpogingen en werd in 2016 opgenomen in het ziekenhuis. ‘’Ik heb daar 6 weken gelegen en toen ik uiteindelijk naar huis mocht besloot ik het tijd was om mijn leven drastisch te veranderen.’’

”Gelukkiger dan ooit”

Amy gooide haar make-up weg, en droeg alleen nog maar af en toe bij speciale gelegenheden wat mascara. Wanneer ze nu foto’s van vroeger terug ziet, schaamt ze zich dood. ‘’Ik zag er echt verschrikkelijk uit. Nu draag ik alleen af en toe was concealer of mascara en ik voel me gelukkiger dan ooit.’’

Bron: The Mirror. Beeld: Facebook