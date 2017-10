Kinderactiviste Malala begonnen op universiteit voor wereldleiders in de dop

Vandaag is het Wereldmeisjesdag, de internationale dag waarop de positie van meisjes over de hele wereld centraal staat. En een bijzonder meisje, dat 5 jaar geleden in haar hoofd werd geschoten door de Taliban, deelt een geweldige boodschap: Malala is begonnen aan de prestigeuze Universiteit van Oxford.

Malala Yousafzai werd in 2012 wereldberoemd om de verdrietige reden dat ze door de Taliban in haar hoofd was geschoten en in een coma belandde. De Taliban had het op haar gemunt omdat ze als kinderactiviste strijd voerde om meisjes in Pakistan het recht te geven naar school te mogen. Wonder boven wonder overleefde Malala de aanslag.

Felicitaties

Nu, 5 jaar later, heeft Malala net haar allereerste lessen aan de Universiteit van Oxford achter de rug. Ze gaat er de studie ‘Filosofie, Politiek en Economie’ volgen. Malala deelde deze foto van haar studieboeken op Twitter en al gauw stroomden er duizenden felicitaties en likes binnen.

5 years ago, I was shot in an attempt to stop me from speaking out for girls’ education. Today, I attend my first lectures at Oxford. pic.twitter.com/sXGnpU1KWQ — Malala (@Malala) 9 oktober 2017

Oud-studenten

De Universiteit van Oxford staat bekend als de universiteit waar de meeste wereldleiders aan gestudeerd hebben. Zo zijn oud-president Bill Clinton, de Britse oud-premier David Cameron en de huidige Britse premier Theresa May oud-studenten, naast nog tientallen andere wereldleiders. Malala ziet zo’n toekomst ook wel zitten: ooit wil ze terug naar Pakistan en daar de politiek in.

