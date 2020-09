Malta eist het opmerkelijk cadeau terug dat prins George kreeg

De kleine prins George (7) was er zó blij mee, maar nu eist de Maltese minister de prins’ enorme fossiele haaientand terug. George kreeg het afgelopen week cadeau van de Britse bioloog en televisiemaker Sir David Attenborough (94) toen hij op bezoek was op het Kensington Palace.

“Deze tand hoort thuis in een museum op Malta. We zullen er alles aan doen om dit stukje natuurlijk erfgoed terug te krijgen”, aldus minister Jose Herrera van Cultuur tegen de Times of Malta. Hoe hij dat wil gaan doen, heeft hij niet verteld.

De Britse bioloog en televisiemaker Sir David Attenborough vond de 23 miljoen jaar oude reuzenhaaientand tijdens een vakantie op het toen nog onder Brits bestuur staande eiland Malta. Toen hij op bezoek was bij het Britse paleis voor een privé-screening voor zijn nieuwste film David Attenborough: A Life On Our Planet, bracht hij het mee voor George. Hij vond het nu een passend cadeau voor hem. “Ik herinner me dat ik op zijn leeftijd ook fossielen kreeg van een volwassene, dus ik dacht: ik doe hetzelfde”, vertelde hij erover aan Sunday Times.

Het bijzondere cadeau viel erg in de smaak bij George. “Hij vroeg wat het was, hoe groot het was en ga zo maar door. Hij was erg geïnteresseerd. Hij leek het erg leuk te vinden. Hij is erg geïnteresseerd in fossielen”, aldus de natuuronderzoeker. Prins George is volgens William een groot fan van Attenborough. Ook prinses Charlotte (5) en prins Louis (2) waren onder de indruk van zijn bezoek.

Maltese erfgoed

“We besteden terecht veel aandacht aan historische en artistieke artefacten”, reageert de Maltese minister nog op het cadeau. “Dit is echter niet altijd het geval met onze natuurlijke historie.” Herrera is vastbesloten om daar verandering in te brengen. “Er zijn enkele artefacten die belangrijk zijn voor het Maltese natuurlijke erfgoed en die in het buitenland terecht zijn gekomen. Ze verdienen het te worden teruggevonden.”

