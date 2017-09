Mamma Mia: na 40 jaar leuk nieuws voor alle ABBA-fans

Ga jij nog altijd helemaal los op nummers als ‘Dancing queen’ en ‘Take a chance on me’?

Dan hebben we een fijn nieuwtje voor je. Want ABBA komt na 40 jaar met een nieuw album. Nou ja, helemáál nieuw is ‘ie niet.

Nostalgie

Het is aan het eind van dit jaar precies 40 jaar geleden dat ABBA The Album uitbracht. En dat wordt gevierd met speciale, nieuwe edities van deze veel verkochte plaat. Zo komt er een dubbele elpee met alle nummers van de originele plaat. Daarnaast komt er een ‘singlebox’ uit met de 3 grootste hits van het album. Het gaat om Take A Chance On Me, The Name Of The Game en Eagle.

‘Young and sweet, only seventeen’

The Album was alweer het 5e studioalbum van het Zweedse viertal; Agneta, Benny, Björn en Anni-Frid, die beter bekend is als Frida. In 1974 wonnen ze het Eurovisie Songfestival met hun hit Waterloo. Na 1975 kwam wereldwijd succes met onder meer Mamma mia. Een jaar later zongen ze Dancing Queen; die meer dan 8,7 miljoen keer verkocht werd en als enige ABBA-nummer in de Verenigde Staten een nummer 1-hit werd.

Nieuwe tour

Overigens wordt er ook gesproken over een virtuele reünie van de band. Het is de bedoeling dat een andere band dan optreedt met hun nummer en dat er hologrammen van de bandleden te zien zijn. De concertreeks start waarschijnlijk in 2019.

