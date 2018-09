Man ligt 14 uur onder bed van vrouw nadat haar vriend plots thuiskomt

Het afspraakje van de Australische Kane verliep toch even anders dan hij gedacht had. Hij lag namelijk maar liefst veertien uur onder het bed van zijn date nadat haar vriend plotseling thuiskwam van zijn werk.

Dat vertelde Kane deze week aan de Australische radio. “Ik volgde haar al een tijdje op Instagram en ze leek me een keurige vrouw. Zij volgde mij vlak daarna ook.”

Berichten

En zo begonnen de twee berichten met elkaar uit te wisselen. Nietsvermoedend complimenteerde Kane haar dat hij het jammer vond dat ze een vriend had. Er stonden immers foto’s van het koppel op haar Instagrampagina. “Maar ze zei dat die relatie over was”, vertelt de nog altijd verbaasde Kane.

Date

“We bleven praten voor een paar dagen en uiteindelijk nodigde ze me bij haar thuis uit.” Kane stemde in, en kreeg daarna vrij specifieke parkeerinstructies: “Ze vertelde me mijn auto voor het park moest parkeren en via de achterdeur naar binnen te lopen. Ik had het toen al wel iets door.” De vrouw wist hem er echter van te overtuigen dat haar buren anders vragen gingen stellen.

Achterdeur

En uiteindelijk belandde de twee in bed. Maar na twintig minuten kwam plots de vriend van zijn date thuis. “Ze flipte, sprong van me af en begon rond te rennen. Ze zei: ’Ga door de achterdeur, ga door de achterdeur!’ Ondertussen probeerde ik mijn kleren te vinden.”

Maar daar had Kane niet genoeg tijd voor en kroop snel onder het bed. “Ik had bedacht dat ik wel weg kon sluipen als hij zou gaan douchen, maar hij ging direct op het bed liggen. Ik kon nergens heen.”

Snurken

De vriend van zijn date viel als een blok in slaap van maar liefst 20.00 uur ’s avonds tot 09.30 ’s morgens. Zelf slapen kon hij niet, want hij was bang dat hij zou gaan snurken. Daarentegen hoorde ze hém ook niet snurken, “dus ik wilde er niet onderuit kruipen en wegrennen. Ook wilde ik haar geen bericht sturen voor het geval ze haar telefoon naast haar had – het was echt een puinhoop”, vertelt Kane.

Na de gehele catastrofe heeft de vrouw heeft hem zonder pardon uit haar huis geloodst en overal geblokkeerd.

Bron: telegraaf.nl. Beeld: iStock