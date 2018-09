Man (75) haalt duizenden dollars op door dutjes te doen met asielkatten

Dag in dag uit katten borstelen en knuffelen. Klinkt voor liefhebbers van de huistijgers als een droomleven, toch? Het is precies wat Terry (75) sinds zijn pensioen doet.

Regelmatig valt ‘ie daarbij in slaap. Foto’s daarvan gaan nu snoeihard viral én brengen flink wat geld in het laatje van het dierenasiel waar Terry vrijwilliger is.

Asiel zonder kooien

Nadat Terry met pensioen ging als leraar, besloot ‘ie simpelweg iets leuks te doen. “Ik heb katten altijd leuk gevonden”, vertelt Terry aan Upworthy, en dat bracht hem bij dierenasiel ‘Safe haven’ in het Amerikaanse Wisconsin. Een opvang voor katten met aandoeningen zoals angststoornissen en diabetes, waarin de beestjes geen kooien, maar gewoon slaapkamers en een woonkamer hebben. Terry stapte daar op een dag binnen en vroeg of hij dagelijks de katten mocht komen borstelen. Zo geschiedde dat hij dat nu al een tijdje doet. En daarbij ook weleens in slaap valt.

Go cat grandpa

Foto’s van de slapende man tussen de katten vliegen het internet over. Terry gaat nu door het leven als cat grandpa. Dat levert niet alleen hem, maar ook het dierenasiel roem op: tot nu toe hebben fans van Terry al 40.000 dollar overgemaakt voor de zorg voor de katten én valt het aanbod aan vrijwilligers niet aan te slepen. En misschien nog het allermooiste resultaat: er worden steeds meer katten geadopteerd.

Bron: Upworthy, Facebook. Beeld: iStock

