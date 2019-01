Man (87) moet bankje bij graf overleden vrouw weghalen

De 87-jarige Lucas Meijer liet jaren geleden een bankje plaatsen bij het graf van zijn overleden vrouw, zodat hij haar wekelijks rustig kan bezoeken. Tot zijn grote verdriet moet het bankje nu ineens worden weggehaald.

De gemeente Stadskanaal heeft Meijer uitdrukkelijk verzocht om het bankje zo snel mogelijk weg te verwijderen.

Advertentie

Toestemming

Het plaatsen van eigen bankjes op de begraafplaats is nu eenmaal verboden en de gemeente is bang dat als ze Meijer toestemming hiervoor geven er snel veel meer bankjes op de begraafplaats verschijnen. En dat is niet de bedoeling.

Verbaasd

De slecht ter been zijnde Meijer gaat al zeven jaar wekelijks naar het graf en is verbaasd door het nieuws. “Als ik er niet meer ben, en de kinderen kunnen goed lopen, dan kunnen ze het bankje ook weer weghalen. De enige mogelijkheid om bij haar te zijn, is dit bankje.”

Bezwaar aangetekend

“We snappen de wens van meneer Meijer heel goed, maar we hebben ons ook te houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken”, zegt wethouder Lian Veenstra (SP) in gesprek met RTV Noord. De gemeente haalde het bankje al een paar keer weg, maar de familie plaatste het steeds weer terug. Meijer heeft nu bezwaar aangetekend tegen de beslissing. “Daardoor loopt er nu een bezwaarprocedure die we moeten afwachten.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Metro. Beeld: iStock