27-jarige man aangehouden in vermissingszaak Anne Faber

Langer dan een week wordt er al gezocht naar de vermiste Anne Faber uit Utrecht. Haar fiets en jas werden al gevonden en nu heeft de politie een 27-jarige man aangehouden.

De man is aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber. De man heeft eerder lang vastgezeten voor gewelds- en zedendelicten en verblijft nog steeds in een forensisch psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder. Hij was geleidelijk terug aan het keren in de samenleving, maar is nu dus opnieuw opgepakt. Zondag is de politie hem op het spoor gekomen.

Onderzoek

De politie heeft deze man aangehouden om er zo snel mogelijk achter te komen waar Anne is én te onderzoeken wat deze man met haar vermissing te maken heeft. De politie doet onderzoek naar waar hij de afgelopen dagen was om de vrouw zo snel mogelijk te vinden. De zoekactie gaat dan ook nog steeds door.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.