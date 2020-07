De rechtbank heeft besloten: man die Amalia bedreigde krijgt psychisch onderzoek

Donderdag vond een pro forma-zitting plaats met de 31-jarige Wouter G. Hij moest voor de rechter verschijnen nadat hij in januari prinses Amalia bedreigde.

De rechter heeft nu bepaald dat Wouter G. voor 20 oktober psychisch moet worden onderzocht. Dit gebeurt in het Pieter Baan Centrum. Op basis van dit onderzoek moet worden bepaald of hij ontoerekeningsvatbaar is. Hiermee wordt het voorarrest van Wouter G. verlengd. Hij komt op 20 oktober opnieuw voor en dan zal zijn straf bepaald worden.

Agressieve berichten naar prinses Amalia

Wouter G. heeft volgens het Openbaar Ministerie tussen 9 en 14 januari berichten gestuurd naar prinses Amalia via Instagram. Deze berichten zouden een agressieve en soms seksuele toon hebben gehad. Hij bedreigde de prinses door te zeggen dat hij naar haar school zou komen en haar zou opzoeken op Koningsdag. Daarnaast zei hij dat hij aan het sparen was voor een pistool en dat hij van plan was om vanuit het riool iemand neer te schieten.