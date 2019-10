André van Duin hoopvol over zieke partner

De man van André van Duin heeft botkanker. Dat werd begin augustus dit jaar geconstateerd.

Aan Shownieuws vertelt de komiek nu hoe het gaat.

Man André van Duin ziek

Toen Martin Elferink, de man van André, zijn sleutelbeen brak, kwam de ziekte aan het licht. “Martin gooide iets weg en toen was het krák. Dat is niet normaal. Een sleutelbeen breek je door een klap of val van je fiets, maar spontaan… dat hoort niet te gebeuren”, zei André destijds.

Behandeling

Inmiddels zijn de behandelingen gestart en die slaan aan. “Goed, goed, goed, dat behandeling gaat goed. We zijn zeer hoopvol wat dat betreft”, aldus André.

Hij laat ook weten dat Martin zich naar omstandigheden goed voelt en er goed uitziet.

