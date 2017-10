Hij begon de presentatie van ‘Heel Holland Bakt’ om zijn goede vriendin Martine Bijl te vervangen, die getroffen werd door een hersenbloeding. Inmiddels is André van Duin (70) halverwege zijn 2e seizoen als ‘tussenpaus’.

Op de bank voor de televisie in Amsterdam zit zijn knappe echtgenoot Martin Elferink dan naar hem te kijken, stellen we ons zo voor. Dit is ‘m! (Samen met André op de première van Annie M.G. de musical.)



Leeftijd

Martin is 17 jaar jonger. Over dat leeftijdsverschil zei André eerder in het AD: “Het speelt qua interesses of belevingswereld geen rol. We houden beiden van lekker eten en een borreltje en voor ons geen verre reizen, maar hooguit af en toe een stedentripje of een weekeinde bij de woonboot in Aalsmeer.”

Vrolijk

“Het is wel zo dat hij van films vol narigheid houdt, terwijl ik van de vrolijkheid ben. Als hij weer zo’n drama bekijkt, denk ik: godallemachtig waar je het geduld voor hebt. Net als met lezen: hij verslindt dikke pillen, terwijl ik slechts 1 boek heb gelezen: Alleen op de wereld.”

Sporten

“We gaan wel 3 keer per week samen een uur zwemmen en trainen met gewichten in het water. Dan zet je een koptelefoon op en beweeg je op muziek. Geweldig: je krijgt er geen blessures van en je blijft erdoor in shape. Want als je ouder wordt, gaat toch alles een beetje hangen en begin je in te zakken.”

Mr André van Duin & Martin Elferink recollect Hotel Pulitzer covered in snow. What is your Memory? #MyPulitzerMemory pic.twitter.com/SfXDQmx3Vb — Hotel Pulitzer (@HotelPulitzer) April 7, 2015

André spreekt altijd vol liefde over zijn echtgenoot. In Vriendin zei hij: “Martin en ik zijn nu 5 jaar getrouwd en kennen elkaar al 20 jaar. We hebben een stabiel huwelijk, het glaswerk is nog helemaal heel. We spreken altijd alles uit en hebben nooit bonje.” En bij de Telegraaf over hoe bijzonder het is dat hij nog geluk vond, na het overlijden van zijn vorige partner Wim: “We komen uit dezelfde vriendenkring. Dat is de solide basis. Hij heeft mijn leven weer leuk gemaakt.”

Wat mooi hè, als je partner ook je beste vriend is.

