Als je belazerd wordt door je vriendin, dan kun je daar flink van balen. Maar je kunt er ook anders mee omgaan. Zoals Mariano, die een geniale manier had om zijn vreemdgaande vriendin duidelijk te maken dat ze op heterdaad was betrapt.

De vriendin van de 20-jarige Mariano bedroog haar vriend door te zoenen met een andere jongen. Ze wist alleen niet dat terwijl ze vreemdging tijdens het stappen, hij ook op hetzelfde feestje aanwezig was.

Betrapt

Daar maakte Mariano stiekem gebruik van. Hij maakte een selfie met op de achtergrond, jawel, zijn vriendin die aan het kussen was met een ander. Die foto postte hij daarna ook nog eens op social media om haar een beetje voor gek te zetten. Hij schreef er koeltjes bij: “Mijn vriendin (nu ex) wist niet dat we op hetzelfde feestje waren.”

Nee, bedankt

Het meisje bood nog haar excuses aan aan haar vriend toen ze ontdekte wat er was gebeurd. Maar dat was voor Mariano al te laat. Ze zei nog dat ze vreemdging alleen maar omdat ‘die jongen zo aandrong’ en dat ze ‘zo graag met hem samen wil blijven’. Mariano heeft er met zijn selfie-wraakactie duidelijk een punt achter gezet.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock / Twitter