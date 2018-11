Man weet nieuwe bagageregels in het vliegtuig op een ludieke manier te omzeilen

Zeker als je op stedentrip gaat, is het de kunst om zoveel mogelijk in je handbagage te proppen. Zo hoef je niet extra te betalen voor ruimbagage.

Ryanair maakt die uitdaging sinds kort een stuk moeilijker. En daar was een Britse passagier zo door geïrriteerd, dat ‘ie met een ludieke actie kwam om die handbagageregels te omzeilen. Mét succes.

Rolkoffer mag niet meer als handbagage

Sinds 1 november telt Ryanair rolkoffers niet meer mee als handbagage. En dus moeten reizigers deze bagage tegen extra kosten laten inchecken voor de vrachtruimte. Het enige dat nog wel mee naar de stoel mag, is een kleine tas van 40 x 20 x 25 centimeter die niet meer dan tien kilo weegt. Een hand-, rug- of laptoptas, dus. Blijkt de tas bij de incheckbalie te groot te zijn en wil je ‘m toch echt mee als handbagage? Dan moet je 25 euro extra betalen.

Dikke jas

Lee Cemino vloog op 3 november naar Belfast met Ryanair. Inderdaad: twee dagen nadat de nieuwe handbagageregels werden ingevoerd. Uit protest, besloot ‘ie iets heel geks te doen om de regels te omzeilen: hij liet de volledige inhoud die normaal in een rolkoffertje zou passen in de voering van zijn jas bevestigingen door een kleermaker. Inclusief plastic zakjes voor de vloeibare producten. Eenmaal op het vliegveld, met al die bagage in zijn jas genaaid, werd Lee toch wel even zenuwachtig. Hij dacht dat zijn grap niet zou gaan werken, maar hij kwam zó de beveiliging door.

Michelinmannetje

Ryanair heeft inmiddels, ook met een grapje, gereageerd op de actie van Lee. Ze willen even duidelijk maken dat ondanks dat een rolkoffer nu niet meer is toegestaan als gratis handbagage, de afmeting van de tas die je mag meenemen naar je stoel nu wel gróter is geworden. “Omdat we nu grotere handbagage toelaten en de prijs voor ingecheckte ruimbagage hebben verlaagd, kunnen klanten van Ryanair alles meenemen wat ze nodig hebben zonder dat ze eruit hoeven te zien als een Michelinmannetje of Joey uit Friends.”

De vraag is nog of zijn actie Lee echt geld heeft bespaard. De rekening van de klerenmaker moet ‘ie namelijk nog krijgen…

Passenger shares his VERY clever hack for getting all your luggage on board without paying a penny extra https://t.co/PoFKXn6Rai — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 5 november 2018

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock

