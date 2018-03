Toen Lina Dahlbeck (37) een WhatsApp-berichtje ontving van een onbekend nummer, had ze waarschijnlijk nooit gedacht dat dit de man was met wie ze slechts vier maanden later zou trouwen.

Andere Lina

Afgelopen september mocht Michael Evangelou (44) niet vergeten dat hij nog een keer naar de film Girls Trip moest gaan en appte zichzelf ter herinnering. Althans, dat dacht hij. Tot zijn grote verbazing kreeg hij anderhalf uur later ineens een reactie. “Hi! Girls trip? Wie is dit?”, stuurde visagiste Lina terug. Daar kreeg ze geen antwoord op. Toch was ze benieuwd van wie dit appje was en stuurde alsnog: “Ik denk dat dit berichtje voor een andere Lina bedoeld was.”

Verontschuldigen

Michael was in de war. Kenden ze elkaar dan toch, vroeg hij zich af. “Hoe zou ik anders haar nummer hebben?”, vertelt hij in The Sun. Dus stuurde hij een berichtje terug waarin hij zich verontschuldigde en vroeg of zij hem toevallig wél kende.

Flirten

De twee raakten aan de praat en begonnen langzaam steeds meer over zichzelf te vertellen. Er werd steeds meer geflirt en binnen vijf uur stelde Michael voor om een drankje te doen samen. Ze ontmoetten elkaar in een restaurant. Lina: “Aan het eind van de dag hebben gezoend.” Het was zelfs zo gezellig dat ze de volgende dag samen hebben gebruncht. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk.

Tijdens een van de vele dates vertelde Lina dat ze ervan droomde om in Dubai te wonen. Michael wilde wel met haar mee. Toen wees zij hem erop dat Dubai een islamitisch land is, dus ze zouden moeten trouwen om daar samen te mogen leven. “Laten we het dan doen”, zei Michael enthousiast. “Laten we trouwen.” Twee weken na hun eerste date ging Michael al op z’n knieën. Hij wist gelijk dat Lina de ware voor hem was, zegt hij in de krant. Vier maanden later was het zover, het verliefde stel trouwde in Londen.

Zo’n drie maanden na de bruiloft is alles nog steeds koek en ei tussen die twee. Ze zijn dolverliefd. Lina: “Ik ben blij dat technologie ons samen heeft gebracht, ook al was het een foutje.”

Bron: The Sun. Beeld: Instagram.