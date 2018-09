100-jarige man krijgt het beste verjaardagscadeau óóit

Stephen Bellissimo is al twintig jaar een vaste klant van het Amerikaanse Chick-fil-A restaurant. De man op leeftijd is een graag geziene gast in het restaurant en werd daarom beloond met een wel heel bijzonder cadeau.

Ter ere van zijn 100ste verjaardag kreeg hij namelijk een tegoedbon waarmee hij de rest van zijn leven gratis mag komen eten.

Eigen plekje

Stephen bestelt al twintig jaar dezelfde kip-favorieten, die hij vervolgens op zijn vaste plek opeet. Het vooruitzicht van een leven lang gratis eten maakt hem dolenthousiast: ‘’Dit is het beste cadeau dat ik ooit had kunnen krijgen. Mag ik wel mijn eigen eethoek houden?’’

Elke dag

Hoe lang hij gebruik kan maken van zijn cadeau is nog de vraag, maar hij gaat er in ieder geval van genieten. ‘’In plaats van één keer per week kom ik nu iedere dag eten’’, aldus een enthousiaste Bellissimo.

Bron: People.com. Beeld: Screenshot