Man Bibian Mentel deelt emotioneel bericht: ‘Ik lig naast je, maar je bent er niet meer’

Zeg eens eerlijk: stop jij je mondkapje na gebruik weer terug in je jas- of broekzak? En vergeet jij ‘m vervolgens ook te wassen? Je bent niet de enige. Maar hoe erg is dit eigenlijk?

Op de website van de Rijksoverheid staan de regels voor het gebruik van een mondje duidelijk uitgelegd. Gebruik een mondkapje één keer, raak ‘m alleen aan met schone handen. Wil je het mondmasker opdoen of afzetten? Zorg dan dat je handen schoon zijn. En raak het kapje alleen aan bij de elastieken of touwtjes. Vermijd in ieder geval de binnenkant.

Vies mondkapje

Pittige regels, blijkt in praktijk. Veel mensen gebruiken hun mondkapjes bijvoorbeeld meerdere keren en stoppen ze in hun tas of broekzak na gebruik. Bovendien wast niet iedereen zijn stoffen mondkapje iedere dag, zoals het eigenlijk hoor. Uit een enquête van de krant BN DeStem blijkt zelfs dat 86% een vies mondkapje draagt. Maar kan dit kwaad? Of hebben de mondkapjes bij onjuist gebruik eigenlijk helemaal geen zin?

Bescherming