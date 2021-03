Edwin Spee eert zijn overleden vrouw Bibian Mentel: “Verdrietig maar trots!”

Elsbeth Drijver (54) is coördinator tekstredactie. Met haar man André (53) heeft ze twee zoons (19 en 15) en een dochter (17). In september was het hele gezin gevloerd door corona. Hoe gaat het nu met hen?

Vandaag precies zes maanden geleden klaagde onze jongste zoon Mus (15) over hoofdpijn. Niet iets waarover ik me toen direct zorgen over maakte. Toen hij na een dag of drie nog steeds hoofdpijn had en ik hem een paracetamol gaf, merkte hij op dat het water zo raar smaakte. Daar sloeg ik wél op aan. In de opsomming van coronasymptomen bungelde ‘hoofdpijn’ destijds ergens onderaan het rijtje met secundaire klachten, maar ik had wel begrepen dat mensen met corona last hadden van reuk- en smaakverlies.

Het hele gezin corona

We reden met ons kind naar een teststraat en the rest is history: de week erna werd de een na de ander positief getest. Het hele gezin Drijver viel om. We mankeerden allemaal iets anders: André kon helemaal niets meer en had overal pijn. Hij had het vaak zo benauwd dat hij geregeld in de tuin ging zitten om wat lucht te krijgen. Onze dochter Pippa lag met koorts en griepverschijnselen op bed en Mus bleef maar hoofdpijn houden. Ik had alleen een snotneus en sliep een gat in de dag. O ja, en we roken of proefden een tijdje niks. Zonde van al die maaltijden die mijn moeder, mijn zus en vrienden brachten! Alleen onze oudste zoon Pelle had nergens last van, maar moest voor de zekerheid wel met en na ons in quarantaine.