Man van Bibian Mentel eert zijn vrouw met bijzonder mooie woorden

Edwin Spee, de man van paralympisch snowboardkampioen Bibian Mentel, heeft op Facebook een prachtig bericht gedeeld. In dat bericht spreekt hij vol lof over het doorzettingsvermogen van zijn vrouw.

Maar helaas blijkt uit het bericht ook slecht nieuws. De kanker is wéér terug bij Bibian.

Trots

Edwin is trotser dan trots op zijn Bibian, schrijft hij. “Natuurlijk ben ik trots op al je gouden medailles. Natuurlijk ben ik trots op alle prijzen die je hebt gewonnen. Maar het zijn de acties als vanavond waar ik het meest trots op ben”, begint hij zijn bericht.

Steun

Hij vindt het maar wat knap dat iedereen altijd kan rekenen op haar steun. “Dat jij, terwijl je zelf aan de zware medicijnen zit omdat de kanker weer terug is, op zaterdagavond naar Apeldoorn rijdt om daar op de verjaardag van een vrouw die je niet kent een brief voor te gaan lezen als steun in haar gevecht tegen kanker. Omdat een vriendin van haar vroeg of je dat wilde doen.”

Hou van jou

“Daarom hou ik van jou met heel mijn hart”, sluit hij zijn mooie bericht af. Bij het bericht staan drie mooie foto’s. Wij kunnen het ons maar wat goed voorstellen dat hij apetrots is op zijn vrouw.

Bron: Facebook. Beeld: ANP

