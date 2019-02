Man komt maanden later achter hilarische blunder op eerste werkdag

Een eerste werkdag is altijd spannend. Je probeert er zo goed mogelijk uit te zien en indruk te maken bij je collega’s. Dat probeerde ook Jon Caña uit San Francisco, maar hij kwam er na maanden achter dat hij toch een foutje had gemaakt op zijn beruchte eerste dag.

Bosje bloemen

Het gebeurt best vaak dat je op je eerste dag bij een nieuw bedrijf een bosje bloemen krijgt. Ook Jon dacht dat hij een aardigheidje van zijn baas en collega’s had ontvangen. Op zijn eerste werkdag bij een communicatiebureau lag er een bosje bloemen op zijn bureau. Hij besloot er trots mee op de foto te gaan en de wereld te laten weten dat hij aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen.

Arme collega

Maar op een bedrijfsfeestje een paar maanden later kwam de aap uit de mouw. De bloemen op zijn bureau bleken helemaal niet voor Jon te zijn. “Ze waren bedoeld voor iemand die met zwangerschapsverlof ging. Hier geven ze helemaal geen bloemen aan nieuwe werknemers. Maar toen ze me de foto’s zagen maken, vonden ze het zielig om ze weer terug te vragen”, schrijf Jon op Twitter. Foutje!

I FOUND OUT THESE FLOWERS WERE MISPLACED ON MY DESK AND SUPPOSED TO BE FOR SOMEONE GOING ON MATERNITY LEAVE BECAUSE THEY DONT GIVE FLOWERS TO NEW HIRES BUT THEY SAW ME TAKING PICS WITH THEM AND FELT TOO BAD TO TAKE THEM AWAY IM CAAAACKLING https://t.co/oItQv3MOvS

