Man deelt emotionele brief voor zijn terminale vrouw: 'Ik koester elke seconde'

Als de liefde van je leven al bijna tien jaar vecht tegen kanker is het enige wat je kunt doen haar onvoorwaardelijk steunen. Door er altijd voor haar te zijn of haar in een brief te laten zien hoe belangrijk ze voor je is.

De Amerikaan Justin Grunewald deelt op Instagram een bijzondere boodschap voor zijn vrouw. Zijn vrouw Gabriele lijdt al jaren aan kanker en haar gezondheid gaat steeds sneller achteruit. Een paar jaar geleden schreef de man een emotionele brief aan zijn vrouw die hij nu wil delen op social media.

Koesteren

Hij begint de brief met: “Lieve Gabriele, ten eerste: dankjewel. Ik ben je zo dankbaar dat je me hebt laten zien hoe het is om te leven en je levendig te voelen. Ik laat het misschien niet altijd zien, maar ik koester elke seconde. Of we nou samen gingen rennen, uren naar Netflix keken of lui in bed lagen. Niets kan tegen het gevoel op dat ik heb wanneer ik jou zie lachen.”

Dapper

“Wij weten alles over de enge en onzekere kant van het leven en dat is niet eerlijk, maar ik verkies ons leven vol angst nog steeds boven elk ander alternatief. We hebben samen zoveel lol en ik heb van jou als mijn beste vriend en vrouw meer geleerd dan ik tot nu in het leven heb geleerd en zal leren”, gaat hij verder. In het vervolg van de brief beschrijft hij hoe dapper zijn vrouw is en dat ze zelfs bij de zwaarste tegenslagen blijft lachen.

Zwaarste taak

“Jij hebt de zwaarste taak gekregen die je in het leven kunt krijgen. De taak om dapper te zijn wanneer je heel bang bent en de taak om te blijven lachen zelfs wanneer je heel veel pijn hebt en je eigenlijk wil huilen. (…) Dapper zegt eigenlijk niet eens genoeg over wat jij doet en wie jij bent.”

Inspiratie

Justin sluit de brief af met een ode aan zijn vrouw: “Aan het eind van de dag herinneren mensen zich geen sportuitslagen, maar wel wie hen inspireerde in een moeilijke periode en dan denken ze aan een vrouw die weigerde om op te geven. Ik hou van je.”

Bron: Mama Mia. Beeld: iStock