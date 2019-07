Man deelt hilarische truc om toeslag van luchtvaartmaatschappij te ontlopen

Je kent het vast wel: je hebt op vakantie nét iets te enthousiast geshopt en tijdens de terugreis blijkt je koffer te zwaar. In zo’n geval zitten er maar twee dingen op: of je betaalt een toeslag of je moet wat items achterlaten.

De 46-jarige Schot John Irvin zag beide opties niet zitten en bedacht een hilarische manier om

Tikkeltje warm…

John haalde 15 shirts en truien uit zijn koffer en trok die aan. Hoewel hij het aardig warm kreeg, slaagde hij er wél uiteindelijk in om de toeslag te ontlopen. Op videobeelden van de 17-jarige Josh, de zoon van John, is te zien hoe zijn vader de truc uithaalt. De jongen lag naar eigen zeggen in een deuk toen hij zijn vader zag zweten met de grote hoeveelheid kledingstukken aan. Uiteindelijk lukte het Irvine om meer dan 8 kilo aan truien en shirts aan te krijgen, waardoor hij precies de toeslag ontliep.

Suitcase was over the weight limit in the airport so ma Da whipped oot aboot 15 shirts n wacked every one a them on to make the weight🤣🤣🤣😂😂cunt wis sweatin pic.twitter.com/7h7FBgrt03 — Josh Irvine (@joshirvine7) 6 juli 2019

Bron: Twitter. Beeld: iStock