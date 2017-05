Man deelt huwelijksaanzoek online omdat zijn moeder zich voor hem schaamt

Dat André Hazes Jr. al geruime tijd zijn moeder Rachel en zijn zus Roxeanne niet meer spreekt, is bekend. Maar Patty Brard vindt dat de maat nu vol is.

In haar column voor het blad Weekend schrijft ze over de familieruzie en vertelt ze André wat zij ervan vindt.

Ze heeft lange tijd haar mond gehouden, zo zegt ze zelf, maar nu is het tijd dat ze iets zegt. Patty was namelijk altijd heel goed bevriend met André Hazes en zijn vrouw Rachel. Ze kent de hele familie al jarenlang goed.

Je eigen moeder

Voor haar was dit het breekpunt, waardoor ze nu iets aan André schrijft: “Toen ik hem op zijn albumpresentatie hoorde zeggen, naast de gereserveerde kruk met een biertje erop voor zijn vader, dat hij in de rare situatie verkeert dat hij geen ouder heeft op zo’n bijzonder moment, brak ik. Zeg niet dat je geen ouder hebt, want die heb je wel, of je dat nou wilt of niet. Het is een onnodige en ongepaste opmerking. Als je geen contact meer met je moeder wilt, laat haar dan ook met rust. Kwets haar niet onnodig, je weet hoe ze zich momenteel voelt en hoe ze al onnodig gekwetst is. Je hebt wel degelijk een ouder, van wie we allemaal weten dat het haar ontzettend veel verdriet doet dat ze er niet bij is. Ook al zegt iedereen anders, ik weet hoe het voelt. Een moeder wil geen ruzie met haar kind. Dat knaagt aan je. Maar laat het dan ook rusten. Moeders zijn ook mensen!”

Naam

En daarnaast vindt ze het ook niet kunnen dat André Hazes Jr. zichzelf nu gewoon André Hazes noemt. Hij vindt dat zijn eigen zoontje nu Jr. achter zijn naam moet hebben en niet langer hij. Patty: “Het blijft voor mij nog altijd gek dat kleine Dré, zoals we hem altijd noemden, nu niet meer André Hazes jr. heet, maar gewoon André Hazes. Het voelt niet alsof kleine Dré volwassen is geworden, maar alsof grote Dré nooit echt bestaan heeft. Je vader heette André Hazes, jij bent junior. Volwassen zijn zit hem niet in het weglaten van junior achter je naam. Als je een groot artiest wilt worden, moet je je als een groot man gedragen.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP