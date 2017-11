Dít is de man die dit jaar meedoet aan 'De Bachelor'

Nu er nog geen ‘Boer Zoekt Vrouw’ op televisie is, missen we toch een beetje een datingshow op televisie. Maar er is goed nieuws: eind deze maand keert ‘De Bachelor’ terug. Met deze leuke man.

Na 5 jaar keert het programma ‘De Bachelor’ terug op de Nederlandse televisie. In dit programma zullen 20 vrouwen de strijd aan gaan om het hart van een man te veroveren. En niet zomaar een man, dit jaar is de 32-jarige Robbert Jonkheer de ‘bachelor’.

Meer tijd

Robbert woont in Amsterdam en werkt bij Heineken International. Hij heeft al veel geprobeerd om zijn grote liefde te vinden, maar zonder succes. Aan de Telegraaf vertelt Robbert dat hij het ook heeft geprobeerd via datingapp Tinder, maar dat hij dat te snel en oppervlakkig vindt. In het programma krijgt hij wat meer de tijd om de vrouwen te leren kennen.

Type

Robbert heeft een lijstje met eisen doorgegeven van zijn ideale vrouw en is blij met de groep vrouwen die de productie gevonden heeft. “Het is een mooie poule van vrouwen geworden. Ik val niet op één soort type, maar ik heb wel een sterke vrouw nodig die een eigen drive heeft en midden in het leven staat, met veel energie. In de leeftijd van 24 tot 34.”

Benieuwd hoe de zoektocht van Robbert verloopt? ‘De Bachelor’ is vanaf 28 november te zien op Net 5 om half 9.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: Kijk