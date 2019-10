Geen druppel alcohol drinken, maar wel dronken worden. Het klinkt als een fabeltje, maar toch blijkt het bij deze 46-jarige man de waarheid te zijn.

De man had al sinds 2011 klachten zoals geheugenverlies, depressie en agressiviteit, maar artsen wisten niet wat er aan de hand was.

Alcohol in z’n bloed

Hij werd doorgestuurd naar een psychiater en kreeg antidepressiva. Pas toen de man een keer door de politie werd aangehouden met drank op achter het stuur, is er verder onderzoek gedaan. De man ontkende toen dat hij had gedronken, maar daar geloofden zowel de politie als het ziekenhuispersoneel niets van. Na een test bleek de man namelijk 11 glazen alcohol in z’n bloed te hebben.

Automatische brouwerij

Volgens de man klopte er niets van en daarom heeft hij tests laten doen. De zaak werd door verschillende wetenschappers onderzocht. In een onderzoek komen ze met een conclusie. Wat blijkt? De man had last van het zogenoemde auto-brewery syndrome. Dit houdt in dat hij een automatische brouwerij in z’n lichaam had.

Koolhydraten

Om te onderzoeken wat er aan de hand was, moest de man voedsel eten met veel koolhydraten. Daarna werd het alcoholniveau in z’n bloed gemeten. En inderdaad: 8 uur na het eten had de man 3 tot 5 eenheden alcohol in z’n lichaam. Zijn lichaam blijkt koolhydraten om te zetten in alcohol. Precies zoals bij een brouwerij ook gebeurd. Deze medische aandoening wordt ook wel darmfermentatie genoemd. De man heeft waarschijnlijk vormen van gist en schimmels in de bovenste dunne darm en blinde darm zitten. Hierdoor wordt het eten gefermenteerd tot alcohol.

Opgelost

Na de diagnose kon de man gelijk geholpen worden. Hij heeft een anti-schimmelmedicijn voorgeschreven gekregen en hij mag wekenlang geen koolhydraten eten. Sindsdien heeft de man geen klachten meer.

Bron: Science Alert. Beeld: istock