Man dumpt hond in prullenbak op Schiphol omdat-ie hotel niet in mag

In een prullenbak op de Amsterdamse luchthaven Schiphol is maandagmiddag een hondje aangetroffen in een prullenbak. Zijn baasje liet hem daar achter omdat hij niet mee het hotel in mocht.

De marechaussee vond de bruine yorkshireterrier in de prullenbak en vond ook zijn baasje al snel door de camerabeelden te bekijken. Hij verbleef in een hotel achter de paspoortcontrole en mocht het hondje daar niet mee naartoe nemen. De man kreeg de keuze om een boete van 1500 euro te betalen of afstand te doen van het dier. De man liet het beestje gaan en betaalde de kosten voor het asiel.