Schokkend: man eet pasta die 5 dagen buiten de koelkast stond en overlijdt

Voordat hij ging sporten, at een Belgische student een bord pasta van een paar dagen oud. Niks aan de hand zou je zeggen, ware het niet dat de pasta al vijf dagen buiten de koelkast stond.

Na het eten ging de jongen sporten, maar keerde na een half uur weer huiswaarts met hoofdpijn, buikpijn en een misselijk gevoel. De rest van de avond bleef hij overgeven, totdat hij rond middernacht in slaap viel. Toen de jongen de volgende dag niet op de universiteit in Brussel kwam opdagen, werden zijn ouders ongerust. Hun nare voorgevoel werd bevestigd toen ze hun zoon dood in zijn bed aantroffen.

Advertentie

Voedselvergiftiging

De doodsoorzaak? Een plotselinge voedselvergiftiging, bleek uit de autopsie. Veroorzaakt door een spoorvormige bacterie, bacillus cereus genaamd, die kan leiden tot braken en diaree. Uit de autopsie bleek ook dat de jongen er alles aan had gedaan om zijn voedselvergiftiging te bestrijden, namelijk door zo veel mogelijk water te drinken. De pasta was door de bacterie echter zó giftig geworden dat zijn lever het begaf.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Margriet. Beeld: iStock