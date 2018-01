Bizar: man die bijna elke dag sushi eet heeft dít in zijn lijf groeien

Een Amerikaanse man at bijna elke dag sushi. Een echte liefhebber van de Japanse keuken, dus.

Maar het is hem duur komen te staan. Want hij kreeg plotseling ontzettend last van zijn buik.

Even iets anders eten

En in het ziekenhuis schrokken de artsen zich rot. Wat ze vonden in zijn lijf was een lintworm van wel 1,65 meter lang. De man heeft de lintworm zelf uit zijn lichaam getrokken. Op de radio vertelt de arts die de man behandelde, Kenny Bahn: “Hij pakt het vast, trekt eraan, en het blijft er maar uitkomen. Hij pakt het op en kijkt ernaar. En wat doet het? Het begint te bewegen”. Uiteindelijk is de man behandeld en laat hij weten geen sushi meer te zullen eten.

Wat is het

Je krijgt als mens een lintworm als je eitjes van de lintworm inslikt, wat in rauw eten kan voorkomen. Meestal gaat het mis als je rauw vlees eet, maar in het geval van deze man kwam het door het veelvuldig eten van rauwe zalm. Een lintworm kan wel 2 meter lang worden. Je ontdekt het vaak doordat je witgele stukjes in je ontlasting ziet, verder heb je niet veel last van een lintworm.

Sushi lover pulls 5-foot tapeworm from his body, doctor says https://t.co/VavEicCRKI pic.twitter.com/ztr0x8YoSh — KMOV (@KMOV) 19 januari 2018

Bron: AD. Beeld: iStock