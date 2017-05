Waarom deze man de show stal op de 'first ladies'-foto van de NAVO

De afgelopen dagen was er een NAVO-top in Brussel waar alle belangrijke wereldleiders bij aanwezig waren. Ook voor de partners van de politici was er een programma gemaakt. Alle ‘first ladies’ die mee waren gekomen, poseerden met elkaar voor een groepsfoto. Maar het was niet first lady Melania Trump of Brigitte Macron die de meeste aandacht trok…

Op social media wordt de groepsfoto massaal gedeeld om de enorme glimlach op het gezicht van ‘first husband’ Gauthier Destenay, de echtgenoot van de premier van Luxemburg. Hij trouwde in 2015 met premier Xavier Bettel, toen het homohuwelijk werd ingevoerd in Luxemburg. Gauthier staat op de achterste rij, achter alle dames, maar hij is eigenlijk het stralende middelpunt van de groepsfoto. “Een grote stap naar gelijkheid”, luidt het op Twitter.

One small step for man, one giant leap for equality #GauthierDestenay — Brianna Pretty ||| (@bbpretty96) 26 mei 2017

The photos of #GauthierDestenay in Brussels have really made my day today. How happy and smiley he is, overjoyed. You go Gauthier Destenay! pic.twitter.com/60tjDXLoRD — Alex Lewis (@rolacolaandalex) 26 mei 2017

Op de foto

Verder staan op de foto: (vooraan van links naar rechts) de Franse Brigitte Macron, de Turkse Emine Gulbaran Erdogan, Melania Trump, koningin Mathilde van België, Ingrid Schulerud (de partner van NAVO-topman Jens Stoltenberg), Desislava Radeva, de partner van de Bulgaarse premier, en Amelie Derbaudrenghien, de vriendin van de Belgische premier. Op de achterste rij van links naar rechts: ‘first gentleman’ Gauthier Destenay, de Sloveense Mojca Stropnik en Thora Margret Baldvinsdottir uit IJsland.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: AFP