Afschuwelijk: in Flevoland overlijdt man door vuurwerk

In Swifterbant in Flevoland is vanmiddag aan de Vogelwikke een dode gevallen door vuurwerk.

Veel is er over de identiteit van het slachtoffer niet bekend, wel is duidelijk dat het om een man gaat. Wat er precies is gebeurd en wat er misging, is niet duidelijk.

Slachtofferhulp

Meerdere mensen zagen het fatale ongeluk gebeuren. Twee kinderen die in de buurt waren van het incident zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Er wordt gekeken of zij geen gehoorbeschadiging hebben opgelopen. Het lijkt goed met hen te gaan.

De politie van Flevoland laat via Twitter weten: “Op de Vogelwikke in #Swifterbant is een man om het leven gekomen bij een vuurwerkincident. Getuigen worden opgevangen. #slachtofferzorg”. Het is niet bekend om wat voor vuurwerk het precies ging.

Jaar geleden

Vorig jaar ging het ook fout met vuurwerk. Bij de vorige jaarwisseling viel ook een dode als gevolg van verkeerd afgestoken vuurwerk. In Meppel werd een 54-jarige man kort na middernacht in zijn gezicht geraakt door een stuk vuurwerk. Hij overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. De vijftiger had zelf de vuurpijlen afgestoken die hem uiteindelijk fataal werden.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS. Beeld: iStock