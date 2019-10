Zo ziet de man van Floor Jansen uit 'Beste zangers' eruit

Floor Jansen (38) wordt op handen gedragen sinds haar deelname aan Beste zangers. De metalzangeres krijgt ook in haar eigen land eindelijk roem voor haar zangkunsten.

Wat zal haar man, waarmee Floor al 6 jaar in Zweden woont, trots op haar zijn.

Verliefd op metal

Hannes van Dahl is de drummer van de Zweedse metalband Sabaton. Daarmee is de grote overeenkomst tussen de twee snel gevonden: ze hebben allebei een voorliefde voor metal. Floor zingt alleen wel voor een andere metalband, namelijk het Finse Nightwish.

Dochtertje

Floor woont niet alleen met Hannes in Zweden. Ze hebben samen een dochtertje, Freja, die nu 2 jaar is. Mama de metalzangeres vliegt de hele wereld over voor optredens, maar zorgt dat ze er altijd voor haar kleine meid is. “Ze is maar een keer jong. Ze kan vaak mee en dat is hartstikke tof, het wordt gefaciliteerd om mama en zangeres te zijn”, vertelt Floor aan de Telegraaf. “Als ik straks in Nederland ben op tournee, gaat ze naar opa en oma. Dat is zeker een leuke bijkomstigheid, familie staat voorop bij mij.” Plannen om weer in Nederland te gaan wonen, heeft ze niet. “Ik woon hier prachtig, mijn man is Zweeds en ons kindje groeit hier op.”

Eurovisie Songfestival

Doordat het grote Nederlandse publiek nu Floors zangkunsten heeft kunnen bewonderen, wordt ze door velen gezin als dé inzending voor het Eurovisie Songfestival. Maar of zij dat ook wil? “Mijn eerste reactie was nee, waarop mijn zus zei: ‘Luister eerst eens wat er de afgelopen jaren is veranderd’. Ik was op een gegeven moment afgehaakt omdat het zo’n plat spektakel werd. In Zweden leeft het enorm, door Abba, ook mijn man heeft mij een stukje Songfestivalgeschiedenis bijgebracht. Als het om muziek en zang zou gaan zou ik het een eer vinden, maar ik vind het vooral heel charmant dat mensen mij als een kandidaat zien die Nederland mag vertegenwoordigen.”

Wie weet…

