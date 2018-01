Man maakt foto van uitzicht maar ziet niet wat er óók te zien is op de achtergrond

Toen hij na een flinke klim de top van een berg in Belfast bereikte, besloot Gavin Best een foto te maken van het waanzinnige uitzicht. Maar er was meer te zien op de foto dan eigenlijk de bedoeling was.

Een paar dagen later zag de man pas dat hij precies op het goede moment een foto gemaakt had, want op de achtergrond is iemand te zien die in de lucht springt. Dat zag de man pas toen hij de foto op zijn laptop bekeek.

Zoektocht

De persoon op de foto sprong waarschijnlijk in de lucht voor een andere foto, maar het was Gavin die precies op het goede moment een foto nam. De man deelde de foto op Twitter om de persoon te kunnen vinden, maar dat is nog niet gelukt.

Took this photo a few days ago. Just spotted something in the distance and zoomed in. How’s that for coincidental timing? pic.twitter.com/tvaIePCErz — Gav (@bestgav) 7 januari 2018



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Twitter.