Man stuurt foto van vriendin naar moeder maar kijkt niet goed naar de achtergrond

Via social media en WhatsApp houden we onze familie en vrienden altijd op de hoogte van wat we aan het doen zijn. Maar soms delen we íets te veel details.

Maison Vallance stuurde een foto van zijn vriendin naar zijn moeder, maar keek voor het versturen niet goed naar wat hij eigenlijk had gefotografeerd. Op de foto van de 22-jarige jongen was namelijk ook een rood touw aan het bed te zien met daaraan handboeien. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat zijn moeder dat zou zien. En niet alleen zijn moeder kende ineens zijn slaapkamergeheimen, maar de rest van de wereld ook. De jongen plaatste het kiekje ook op Twitter, waar zijn volgers hem er op wezen dat dit misschien niet helemaal de bedoeling was.

I took this picture to let my Momma know I found the shirt she got me, but Meghan is too pretty not to post I️t. pic.twitter.com/TpHsKr1qGx — Maison Vallance (@WhiteKidCanJump) 20 november 2017

Bron: Grazia.nl. Beeld: Twitter.