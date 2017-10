Man vindt geheime kamer in huis en doet een bizarre ontdekking

Een monteur uit Florida was nietsvermoedend aan het werk toen hij opeens iets vreemds zag. Hij besloot op onderzoek uit te gaan en stuitte op ‘het raarste wat hij ooit had gezien’.

De man was voor zijn werk naar een huis in Plant City, Florida gestuurd om de airconditioning te repareren. Terwijl hij daarmee bezig was, viel het hem op dat een deel van de muur er anders uitzag dan de rest. “Voorzichtig duwde ik ertegenaan”, schrijft de man op videoplatform ViralHog. “En toen ontdekte ik een geheime kamer.”

Verborgen ruimte

Hij wist uiteraard niet wat hij zag. De verborgen ruimte had houten muren, vloerbedekking, stopcontacten en een provisorische badkamer. Er lagen daarnaast pizzadozen op de vloer en er hingen 2 nummerborden aan de muur. Hij noemt het “het raarste wat ik ooit heb gezien. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt.”

Dee Dee Moore

De monteur besloot het te filmen en zette het filmpje online. Daarop kwam een reactie van iemand die zei dat het huis van Dorice Moore was geweest. Zij staat ook wel bekend als Dee Dee Moore en ‘The Lottery Killer’. In 2012 werd zij veroordeeld voor de moord op Abraham Shakespeare, die in 2006 17 miljoen dollar had gewonnen in de lotto. Moore verzon dat ze een boek over hem wilde schrijven, won zijn vertrouwen, troggelde zijn fortuin af en vermoordde de man, waarna ze hem in de tuin van haar vriend begroef.

In onderstaande video neemt de monteur je mee door het huis en de geheime kamer.

Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: YouTube