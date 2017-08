Man vraagt vriendin ten huwelijk 10 jaar nadat ze hem redt van zelfmoord

Kevin Walsh ontmoette zijn vrouw Blake toen ze nog maar 13 jaar waren. Toen had het stel echter nog geen idee dat zij z’n leven zou redden – en hij 10 jaar later voor haar op z’n knie zou gaan.

Kevin omschrijft zijn vrouw als ‘het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien’. Op zomerkamp kwam Blake meteen op hem af en begon tegen hem te kletsen. De hele vakantie lang waren ze onafscheidelijk. Na het kamp wisselden ze gegevens uit en hielden ze een tijdje contact. Dat verwaterde, maar: ‘Ik kan je beloven dat er geen dag voorbij ging dat ik niet aan dat meisje dacht’, schrijft Kevin.

Het huwelijksaanzoek in bovenstaande video begint heel romantisch, maar gaat dan helemaal mis…

Depressie

Op de middelbare school had hij het niet makkelijk. Hij kon de druk van school niet goed aan en belandde in een depressie. Die was zo zwaar dat hij serieuze plannen ondernam om zichzelf van het leven te beroven. “Ik had een brief geschreven en ging naar de plek waar ik het wilde doen. Het lot had echter een ander plan. Luttele momenten voordat hij de daad bij het woord wilde voegen, ging zijn telefoon. Het was Blake.

‘Doe het niet’

“Ik vroeg wat er aan de hand was, en ze vertelde dat ze gewoon het gevoel had dat ze me moest bellen. Op dat moment was het een jaar geleden dat we elkaar hadden gesproken. Lang verhaal kort: ze prikte door me heen, ik vertelde haar alles en zij praatte het uit m’n hoofd. Ze zei letterlijk: ‘Wat? Doe het niet.’ En dat was dat.”

Blake eiste dat hij haar de volgende dag weer zou bellen. Dat deed hij. Die avond begon hij op papier te zetten wat hij voelde – niet wetend dat dat de tekst voor zijn huwelijksaanzoek zou worden.

Huwelijksaanzoek

“Ik kon haar niet meteen bellen om het te vertellen, dus ik besloot mijn gevoel op te schrijven. Door de jaren heen heb ik dingen toegevoegd aan wat ik in eerste instantie had geschreven. Waarom ze belangrijk voor me is, de herinneringen die ik koester… Pas toen we samen waren en het over trouwden hadden, besefte ik dat wat ik had geschreven een huwelijksaanzoek was.”

Liefdesverdriet

Kevin en Blake bleven vrienden tijdens hun studententijd, maar pas begin 2016 mondde die vriendschap uit tot een relatie – bijna 10 jaar na hun eerste ontmoeting. Blake had liefdesverdriet en natuurlijk stond Kevin meteen klaar om haar op te vangen. Ze werden stapelverliefd en in mum van tijd waren ze verloofd en getrouwd.

Hoopje mens

“We besloten te trouwen in januari, waren in april verloofd en trouwden in september in de Zwitserse Alpen. We hebben de datingfase overgeslagen. Kevin zegt dat zij hem heeft gered op het moment dat hij wanhopig was en het leven niet meer zag zitten.

“Op dat moment, toen ik eigenlijk alles al had laten gaan en een hopeloos hoopje mens was, sprak zij die vier eenvoudige woorden. Toen was ik er meteen klaar mee. Het hele idee van zelfmoord leek opeens absurd.”

Bron: Babble.com. Beeld: Facebook