Man vindt 's ochtends inbreker op de bank en doet dan iets héél bijzonders

Hoe zou jij reageren als jij een inbreker op de bank vond? Zou je hem ook lekker laten liggen en een kopje koffie brengen in de ochtend?

Dat is namelijk wat de Nieuw-Zeelander Gordon deed, toen hij in de ochtend een wildvreemde jongeman op de bank aantrof. Of nou ja, de inbreker moest zelf even koffiezetten, maar toch.

Laten slapen

Toen Gordon de jongen aantrof besloot hij onmiddellijk om níet de politie te bellen en het joch gewoon te laten liggen. “Ach, hij had slaap nodig”, vertelt de Nieuw-Zeelander.

Gordon had naar eigen zeggen geen zin in ‘het gebruikelijke protocol’, namelijk iemand in paniek wakker maken, ruziën en schreeuwen en vervolgens de politie inschakelen of diegene zelf hardhandig de deur uitwerken. “Ik hield hem gewoon in de gaten en zorgde dat hij oké was.”

Wél plaatste de Nieuw-Zeelander foto’s van zijn onbekende gast op Facebook, met de vraag of iemand wist wie deze knaap was. Uiteindelijk heeft Gordon de jongen zelf maar wakker gemaakt en gevraagd of hij koffie lustte, maar dat moest hij dan wel even zelf zetten. “Hij had tenslotte al een gratis logeerplek gehad.”

Verkeerde shuttle

De knul bleek Louis Coetze te heten, een student die een muziekfestival in de buurt had bezocht. Een shuttle zou hem terugbrengen naar zijn verblijfplaats, maar Louis bleek de verkeerde bus te hebben gepakt. Ten einde raad besloot de jongen maar te gaan lopen en zo kwam hij uiteindelijk op het afgelegen terrein van Gordon terecht. Daarop had hij ingebroken voor een slaapplekje.

Gordons vriendelijke respons krijgt veel complimenten en leuke opmerkingen op Facebook. De Nieuw-Zeelander blijft er nuchter onder en heeft inbreker Louis nog wel even duidelijk gemaakt dat dit een eenmalige actie was. “Zijn gedrag was niet bepaald acceptabel, maar uiteindelijk had hij enkel onschuldige bedoelingen.”

De twee hebben er in ieder geval een leuke foto aan overgehouden:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Facebook.