Man organiseert nu al groot kerstfeest voor zijn terminaal zieke vrouw

Helen Robinson (46) versloeg vorig jaar borstkanker, maar onlangs keerde de ziekte terug. Mét uitzaaiingen in haar longen. Volgens de artsen heeft de Britse moeder van 7 kinderen nog maar 2 weken te leven. Daarom zorgt haar man dat ze déze maand nog een magisch kerstfeest krijgt.

“Haar toestand gaat snel achteruit”, vertelt Helens man, Stephen, aan de lokale krant Liverpool Echo. “Ze is erg moe en voelt zich zeer slecht. Het is gewoonweg hartverscheurend. Helen en ik gingen naar dezelfde school en zijn al meer dan 30 jaar getrouwd. Ze heeft onze kinderen zo goed opgevoed. Helen is zo’n persoon die alles zou doen voor iemand anders.”

Inzameling

Kerstmis zal de moeder niet meer meemaken. Stephen wil daarom in oktober een vervroegd kerstfeest organiseren in het ziekenhuis waar ze verblijft. Hij is een geldinzamelingsactie gestart om een deel van de begrafenis van zijn vrouw te financieren. Maar het grootste deel van het geld wordt besteed aan een magisch laatste kerstfeest voor het gezin.

Nog 1 keer fijn samen

“Ik probeer geld in te zamelen zodat de kinderen een laatste keer met hun moeder Kerstmis kunnen vieren. Ik wil ze graag nog eens zien lachen op die speciale dag, want nu huilen ze elke dag, en dat breekt m’n hart”, zegt hun vader. De jongste kinderen zijn 8, 10 en 13 jaar oud. De andere 4 kinderen zijn volwassen.

Groot feest

Het doel was om 2.000 pond (2.300 euro) op te halen, maar inmiddels is de teller al tot 15.000 pond (ruim 17.000 euro) opgelopen. “Toen ik het bedrag zag, kon ik alleen maar huilen, omdat het onze situatie zo echt maakt”, reageert de vader in de krant. Hij bedankt voorts iedereen die geld heeft gedoneerd of het gezin steunbetuigingen heeft gestuurd.

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock