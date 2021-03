Zo zien de man en kinderen van D66-leider Sigrid Kaag eruit

Sigrid Kaag heeft met haar gezin al veel van de wereld gezien. Tegenwoordig woont het hele gezin in Nederland. Heel af en toe deelt Kaag een kiekje van haar kinderen op social media.

Sigrid Kaag is getrouwd met Anis al-Qaq, een Palestijnse tandarts en Palestijns ambassadeur in Zwitserland. De twee leerden elkaar kennen in 1992 tijdens een werkbezoek in het Midden-Oosten. Ze trouwden in 1993 in het geheim in Jeruzalem. Daardoor verloor ze haar vertrouwensfunctie bij Buitenlandse Zaken.

Gezin Kaag

Kaag en al-Qaq hebben vier kinderen: Janna (25), Makram (22), Innas (19) en Adam (18). Makram adopteerden ze uit een kindertehuis in Bethlehem. Het gezin heeft veel van de wereld gezien, ze woonden in New York, Genève, Beiroet, Khartoem (Soedan), Damascus (Syrië) en Jeruzalem. Nu woont het hele gezin in Nederland. Heel af en toe deelt Kaag een foto van haar kinderen op social media, maar zoon Makram is alleen te zien op een kiekje uit de oude doos:

Sigrid met haar man Anis al-Qaq:

Dochter Inas:

Dochter Janna:

Zoon Adam:

