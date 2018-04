Gisteravond vond er een vreselijk ongeval plaats in het Duitse Wuppertal. Een 23-jarige man sprong voor de trein en trok een onbekende kleuter met zich mee.

Volgende Duitse media gebeurde het incident rond 18.00 uur. De kleuter stond met zijn familie bij het spoor te wachten toen de man het kindje in zijn armen nam en voor de trein sprong. De machinist in de trein die het station in reed, kon nog aan de noodrem trekken, maar reed nog wel een paar meter door. De man en het kindje kwamen tussen de rails terecht en overleefde het. Het jongetje was lichtgewond, de man die was gesprongen bleef ongedeerd.

Politie

Ooggetuigen grepen de man meteen vast. Hij werd vervolgens overgedragen aan de politie. Waarom de man het jochie mee het spoor op trok, is niet duidelijk. De dader wordt verdacht van poging tot doodslag.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.