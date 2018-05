Werkloze man wint 5 miljoen euro met kraslot, maar haalt het niet op om opmerkelijke reden

Als je de loterij wint, wil je natuurlijk als een raket zo snel naar de bank toe om het geld op te halen, toch? Nou, een werkloze Amerikaan denkt daar anders over.

De 24-jarige man uit New York had het plan om nieuwe verjaardagskleren te kopen. In de hoop dat een kraslot hem daarbij zou sponsoren, gebeurde het ondenkelijke: hij kraste zomaar zes nulletjes weg. In eerste instantie was hij zelfs vergeten dat hij een lot had gekocht. Pas toen hij thuis op de wc zat, viel het lot uit zijn broekzak. Al doende begon hij te krassen. “Ik werd helemaal gek.”

Eén voorwaarde

Wie bij de New York Lottery wint, moet bij het innen van het gewonnen bedrag wél op de foto. En dat weigert de man. Naar eigen zeggen zal hij bij bekendmaking moeten vrezen voor zijn leven. Hij zal dan immers bekend staan als degene die vijf miljoen heeft gewonnen. “Ik ben gewoon een aardige jongen, ik wil niet dat daar misbruik van gemaakt wordt”, vertelt hij aan New York Post. De loterijwinnaar wil in alle anonimiteit van de buit genieten.

Waarom op de foto?

Het beleid van de New York Lottery om verplicht op de foto te gaan is te wijten aan twee zaken: transparantie, zodat het publiek weet wie de poen mee naar huis neemt, en het heeft een waardevol marketingoogmerk. “Als iemand zoveel geld wint, is dit een geweldige manier om het publiek ervan bewust te maken dat de kansen er wel degelijk zijn”, vertelt John Cirillo, PR-publicist van Empire City Casino aan New York Post.

Rechter

Voorlopig krijgt hij het geld dus nog niet in handen. De New York Lottery houdt voet bij stuk: eerst een kiekje met de gewonnen prijs. Het volgende plan van de jongeman is om naar de rechter te stappen, maar hij probeert het eerst nog via de State Gaming Commission. Plannen over wat hij met de duiten wil gaan doen heeft hij al wel: een huis voor zijn moeder en een huis voor zijn broer kopen, een miljoen voor zijn dochtertje opzij zetten en een eigen garage opzetten.

