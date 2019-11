Man is wereldnieuws nadat hij zich per ongeluk ziekmeldt bij ál zijn duizenden collega's 

De Amerikaanse tv-verslaggever Nick Vasos is ziek. En dat is nu wereldnieuws. Niet omdat hij ernstig ziek of beroemd is, maar door een grappig mailfoutje.

En daar wordt hilarisch mee aan de haal gegaan.

Foutje, bedankt

Een mailtje dat bestemd is voor één persoon, per ongeluk naar duizenden mensen verzenden. Een ware nachtmerrie, die voor Nick Vasos werkelijkheid werd. De tv-verslaggever voelde zich flink beroerd na een kleine operatie aan zijn kaak. Daarom meldde hij zich via een mailtje ziek bij zijn leidinggevende. Hij schreef een mail, drukte op verzenden… en had niet door dat hij zijn ziekmelding naar ál zijn duizenden collega’s van 200 vestigingen stuurde.

#PrayersForNick

Wat bleek: het e-mailadres dat Nick had ingevoerd, was een allesoverkoepelend adres waar álle werknemers onder hangen. En dus kregen duizenden collega’s op donderdag het bericht dat Nick zich ziek voelde. De arme stakker. Daar werd al snel over gegrapt op social media. De hashtag #PrayersForNick werd in het leven geroepen en medewerkers van de tv-zender waar hij werkt, maakte een hilarisch spotje over Nick. Want 22 november gaat nu de boeken in als de dag dat Nick zich ziek meldde en zo een legende werd. “It’s a big deal, when Nick is sick”, klinkt het gekscherend vanuit zijn collega’s. En: “Nick, we houden van je. En hopen je maandag weer te zien.”

Bureau omgetoverd tot altaar

En daar blijft het niet bij. Dankzij zijn jolige collega’s, staat het bureau van Nick nu vol met knuffels, bloemen en kaarsen, als een soort altaar. Alle gekkigheid op een stokje: het gaat gelukkig naar omstandigheden hartstikke goed met Nick. Hij lacht zelf vast nog het hardst om alle commotie. Ook biedt hij op Twitter zijn excuses aan aan fans van beroemde Nicks, zoals Nicholas Cage, Nick Jonas en Nick Cannon. Want doordat #PrayersForNick trending was, schrokken zij natuurlijk wel even.

Nou, Nick, ook namens de Libelle-redactie: heel veel beterschap gewenst!

Attention #NexstarNation. Take it from me, when calling sick don’t email news@Nexstar.tv You’re welcome. #PrayersForNick Now time to rest. Good night. — Nick Vasos (@NickVasos) November 22, 2019

How do you bring together staffers across America’s largest local TV station owner? Accidentally blast your sick-call email to the entire company #PrayersForNick https://t.co/Oso0rOgUXm — Ted Nesi (@TedNesi) November 22, 2019

And to think earlier this week, he was so happy to try Casey’s pizza. I long for the simple days. #PrayersForNick 🤣 (for the record- he just called in sick. He’s ok.). pic.twitter.com/co9rjtGwHR — Abby Eden (@AbbyEden) November 22, 2019

Bron: Washington Post. Beeld: iStock