Man houdt lichamen van overleden moeder en tweelingbroer jaar in huis

Een 60-jarige man is in de problemen gekomen omdat hij geen afscheid kon nemen van zijn familieleden.

Hij heeft de lichamen van zijn overleden moeder en tweelingbroer ruim een jaar lang in huis gehouden zonder daar iemand van op de hoogte te stellen. Bovendien liet hij niemand weten dat ze waren overleden.

Zijn mening

Volgens de politie zijn de 2 kort na elkaar aan een natuurlijk dood gestorven. De man kon er waarschijnlijk niet goed mee omgaan, met het verlies, dat hij ze bij zich wilde houden. Volgens sommigen is hij ‘een gek’. “Dat wordt wel beweerd, maar dat is niet zo. Ik hield van ze”, laat hij weten.

Volgens buurtbewoners heeft hij psychische hulpverlening nodig. Zelf vindt hij dat onzin en zegt hij dat hij geen hulp nodig heeft. De man over zijn moeder: “Ze heeft altijd gezegd dat ze thuis wilde sterven. Ze had gewoon geen begrafenisplannen.” De overleden familieleden kregen wel nog een uitkering bijgeschreven op hun rekeningen, maar daar is de man met geen vinger aangekomen, zo laat hij weten.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock