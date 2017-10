Man (74) loopt kilometers ver om een nier te vinden voor zijn zieke vrouw

Sommigen zeggen dat ze de hele aardbol over zouden lopen voor hun geliefde. Dat is precies wat de 74-jarige Wayne Winters doet. Nou ja; bijna dan.

Wayne loopt sinds kort alle straten van zijn woonplaats in Utah af om een nier te vinden voor zijn ernstig zieke vrouw. Hij heeft zichzelf een bord omgehangen met de tekst: ‘Need kindey 4 wife’ met daarbij haar bloedtype en zijn telefoonnummer.

Nierfalen

“Ik loop niet heel snel. Ik probeer een nier voor mijn vrouw te vinden omdat ze nierfalen heeft in stadium 5. Ze moet dialyseren en dat is niet fijn. Het is vreselijk en ik had het gevoel dat ik iets moet doen”, vertelt hij aan Fox 13.

Geïnspireerd

De man kwam op het idee toen hij zag hoe een andere man in 2012 een soortgelijke actie deed voor zijn vrouw die tevens met nierfalen kampte. Met succes: in september 2013 was er een nier voor haar. Verdrietig genoeg overleed de vrouw dit jaar aan de gevolgen van Parkinson. Wayne was echter geïnspireerd en hoopt vurig dat het hem ook lukt op deze manier een donor te vinden.

Levensmissie

Wayne heeft naar eigen zeggen van donoren werven zijn ‘levensmissie’ gemaakt. Hij schuimt de straten net zo lang af tot er een geschikte match is gevonden voor zijn grote liefde Deanne zodat ze weer de vrouw kan zijn die ze was: ‘normaal, behulpzaam en liefdevol’.

TRUE LOVE: 74-year-old man walks for miles in search of kidney donor for wife https://t.co/mz6zEf28zC (Pic courtesy of @Fox13Now) pic.twitter.com/kJIdGC7yhT — FOX 32 News (@fox32news) 20 oktober 2017

Nog zo’n bijzonder verhaal: een jongetje met leukemie kreeg 150.000 pond van een anonieme donor.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Facebook