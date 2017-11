Nederlandse man doodgetrapt door olifant nadat hij een vrouw probeert te redden

Een Belgische vrouw stond erg dichtbij een olifant in het Afrikaanse Zambia, want ze wilde graag goede foto’s kunnen maken.

Maar de olifant schrok van haar en werd agressief. Een Nederlandse man zag het gebeuren en besloot om de vrouw te helpen. De 61-jarige man sprong tussen mens en dier, maar overleefde zijn reddingspoging niet.

Namen nog niet bekend

Ook de Belgische vrouw overleed door de aanval van de olifant. Agenten troffen de dode man en vrouw met diverse zware verwondingen aan. Ze zijn vertrapt door de dieren. Omdat nog niet alle nabestaanden van de twee op de hoogte zijn gesteld van het vreselijke ongeluk op hun vakantie, zijn de identiteiten van de man en vrouw nog niet vrijgegeven.

De twee waren in de buurt van de Maramba River lodge in Livingstone. Gidsen waarschuwen nu nog meer voor de gevaren van het dichtbij komen bij wilde dieren. Vorige week vertrapte een olifant in hetzelfde gebied nog een werknemer van het natuurpark die onderweg was naar zijn werk.

Bron: AD. Beeld: iStock