Man die openhartoperatie onderging langs de snelweg ontmoet zijn redder

John O’Brien werd door een enorme botsing van zijn motor geslingerd. Hij moest onder verdoving gebracht worden voordat hij de traumahelikopter in kon. Maar precies op dat het moment ging het ernstig mis.

Vlak voordat de hulpverleners John de helikopter in tilden, kreeg hij een hartstilstand. Het medische team, geleid door dokter Mark Forrest, moest alles op alles zetten om zijn leven te redden. Ze deden er alles aan zijn hart weer op gang te brengen. Toen dat allemaal niet werkte, zag dokter Forrest nog maar één optie: midden op de weg opereren.

Sterke hartslag

Johns borst werd compleet opengemaakt waardoor zijn hart en longen werden blootgelegd. Zo konden de artsen de interne bloedingen stoppen. Met hartmassage kregen ze zijn hart weer op gang. Binnen een paar minuten had John weer een sterke hartslag en was het bloeden gestopt. Hij werd daarna per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht om de operatie voort te zetten.

Dochter naar het altaar

Geloof het of niet: John herstelde compleet. Hij was zelfs in staat om zijn dochter vorig jaar naar het altaar te lopen. Afgelopen week ontmoette hij de hulpverleners die destijds zo heldhaftig zijn leven redden. “Dat ik het geluk heb dat ik mijn dochter naar het altaar kon brengen, heb ik helemaal aan hen te danken.”

‘Zelden succesvol’

Voor dokter Forrest was het ook niet bepaald een standaard werkdag. “Ondanks de enorme inzet van politie, ambulancepersoneel en brandweer werkte niets en zagen zijn vooruitzichten er niet goed uit. Ik kwam erbij en na een snelle discussie kwamen we tot de conclusie dat zijn borst openmaken zijn enige overlevingskans was. Dit is zelden succesvol, maar we wilden het in ieder geval proberen. John heeft zijn revalidatie ook voor een groot deel aan zichzelf te danken. Hij heeft enorm hard gewerkt om weer zo fit te zijn als hij nu is”, zegt de arts.

Motorcylist saved after Doctor performs open heart surgery in the middle of the road.https://t.co/PrBkUElQZj — NYC EMS Watch (@NYCEMSwatch) May 25, 2019

Bron: Metro UK. Beeld: Twitter, iStock