Man laat zich opsluiten in bloedhete auto om te laten zien wat een hond dan meemaakt

Het is onvoorstelbaar, maar elk jaar komt er toch weer het nieuws voorbij dat er een hond in een bloedhete auto is overleden. Er zijn nog steeds mensen die hun hond in de zomer in de auto achterlaten. Om te laten zien waarom je dat écht niet moet doen, liet een presentator zich opsluiten in een auto.

De Dierenbescherming en Lifestyle for pets bedachten samen deze stunt om meer aandacht te vragen voor handen in hete auto’s. Hondencoach Arvid van Putten liet zich net als een hond opsluiten in een auto op een bloedhete dag om te kijken wat dit met hem zou doen. Een mens steekt natuurlijk wel iets anders in elkaar dan een hond. Waar wij door zweten nog wel wat af kunnen koelen, koelen honden alleen via de bek en de voetzolen af. De presentator trok dus voor hij de auto instapte een trui aan om zo echt te kunnen laten zien wat een hond doormaakt.

42 graden

De hondencoach merkte al snel dat een paar simpele bewegingen er al voor zorgde dat hij het bloedheet kreeg. Al snel voelde hij zich heel erg benauwd en brak het zweet hem uit, iets wat bij honden niet eens kan gebeuren. Bij een hond wordt het bloed bij een temperatuur van 42 graden al heel stroperig en stroomt het niet meer door zijn hele lichaam. Na vijf minuten in de auto zou dat al een kritiek punt zijn voor een hond.

Minder energie

Als mens kun je makkelijker je warmte kwijt. Maar ook de presentator kreeg na deze vijf minuten al een drogere mond. Na een kwartier was het dan ook al 40 graden in de auto en merkte de presentator dat hij veel minder energie had. Hij tilde zijn armen niet meer op bij het praten en legde zijn hoofd ook vaker neer om uit te rusten. Op dit punt vallen bij een hond zijn organen één voor één uit.

Gevaarlijk

De man wordt goed in de gaten gehouden tijdens het experiment. Na 20 minuten is de temperatuur in de auto bijna 43 graden en vallen de camera’s zelfs uit van de hitte. De temperatuur loopt op tot 44 graden en zelfs praten wordt dan zwaar voor de presentator. Er ontstaat een druk op zijn hoofd en borst en het ademen wordt steeds zwaarder. Dat is het moment dat er ingegrepen wordt voor het echt gevaarlijk wordt en hij schade op zou lopen. Op dat moment zat de man ‘pas’ 30 minuten in de auto.

Geschrokken

Wanneer de presentator op de rand van de auto zitten, voelt hij eigenlijk pas echt de impact. Hij zegt nauwelijks zijn vingers nog te voelen, een druk op de borst te voelen en de verpleger geeft dan ook aan dat hij is gaan hyperventileren. “Ik had dit niet verwacht. Ik ben enorm geschrokken en dacht dat ik het veel beter vol kon houden. Ik hoop dat de boodschap duidelijk is. Dit is geen toneelspel. Haal die hond uit de auto, doe het gewoon niet”, sluit hij de video af.

De video bekijken? Het hele experiment vind je op Lifestyle for pets.

Bron: Lifestyleforpets.nl. Beeld: iStock.