Zo ziet de man van Peter van der Vorst eruit

Peter van der Vorst (46) is al 17 jaar samen met ‘zijn’ Sander Schreurs. Maar de presentator en tv-maker deelt eigenlijk geen kiekjes van zijn grote liefde op social media.

Wel verschijnt hij zo nu en dan met Sander aan zijn zijde op een rode loper, waar gelukkig beelden van zijn.

Trouwen

Peter en Sander stapten in augustus 2014 in het huwelijksbootje en wonen samen in een woonboerderij in het Utrechtse Abcoude. Het was Peter die Sander ten huwelijk vroeg. Dit was een bezegeling van hun liefde én hun mooie gezin.

“Trouwen hoefde voor ons niet zo”, zei de Van der Vorst ziet sterren-presentator destijds tegen RTL Nieuws. “We hebben alles toch al goed geregeld en we houden toch wel van elkaar, maar je groeit er samen toch naar toe. (…) Met z’n drieën laten we zien dat we bij elkaar horen.”

Geadopteerde Levi

Met z’n drieën, inderdaad: Peter en Sander zijn de trotse vaders van zoontje Levi (8). Ze adopteerden hem in 2008 vanuit Amerika, toen hij nog maar 5 weken oud was.

Kijk toch eens wat een mooi koppel ze vormen:

