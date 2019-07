Man (35) klaagt over ondraaglijke pijn in voet, artsen doen bizarre ontdekking

Of het nu gaat om een vlijmscherp stukje hout, metaal of glas: splinters kunnen ontzettend veel pijn doen. Maar wist je dat er ook zoiets bestaat als een ‘haarsplinter’? Een 35-jarige Braziliaanse man belandde hier onlangs mee op de spoedeisende hulp en wist voor de nodige verbazing te zorgen.

Haarsplinters komen namelijk bijna nooit voor, zo blijkt uit een publicatie in The Journal of Emergency Medicine. De afgelopen 60 jaar zijn er wereldwijd maar 26 gevallen bekend.

Groot raadsel

Toen de man zich een tijdje geleden bij de spoedeisende hulp meldde, stonden artsen voor een groot raadsel. De man had ontzettend veel pijn aan zijn voet, maar had helemaal geen verwondingen en kon zich ook niet herinneren dat hij ergens in was gaan staan. Nadat de artsen hem hadden gevraagd afwisselend op zijn tenen en hielen te lopen, bleek de pijnlijke plek in zijn rechterhiel te zitten. Omdat er met het blote oog niets te zien was op zijn hiel, werd er een vergrootglas bij gepakt. Vervolgens werd een 1 centimeter lange haarsplinter ontdekt die met een scalpel en een pincet kon worden verwijderd. “De pijn trok direct weg”, vertellen de artsen.

Pijnlijke plek

De man bleek te kampen met de aandoening cutane pili migrans, een zeldzaam fenomeen waarbij een stukje haar bij toeval in een oneffenheid in de huid belandt en vervolgens langzaam maar zeker door bewegingen van het lichaam naar binnen kruipt. Als de scherpe haar lang in de huid blijft zitten, is dat van buitenaf te zien als een zwart streepje. De splinter kan zorgen voor een ontsteking, maar vaak gebeurt dat niet en is het gebied alleen pijnlijk. “Die pijn ontstaat door de punt van de haar die al prikkend zenuwen in de bovenste huidlaag stimuleert.”

Onder aandacht brengen

De artsen hebben hun bevindingen gepubliceerd om de aandoening weer eens prominent onder de aandacht van de medische wereld te brengen. “Specialisten moeten weten dat patiënten met moeilijk te doorgronden ongemakken in hun voetzolen best weleens last kunnen hebben van een haarsplinter.” Haren komen bijna nooit in de huid terecht. Dat gebeurt in uitzonderlijke gevallen alleen als het ‘beginnetje’ van de haar toevallig stug en scherp is.

De voet van de man:

Bron: Live Science. Beeld: iStock, Live Science