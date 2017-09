Jonge man (21) overlijdt in pretpark door bizar ongeluk in het spookhuis

Een vreemd ongeval heeft plaatsgevonden in een attractiepark in Hongkong.

De 21-jarige man werd geraakt door een doodskist toen hij in een spookhuis mocht rondlopen.

Voorproefje

Volgens de medewerkers van het pretpark bevond de man zich op he moment van het incident op verboden terrein. De jonge man zou op eigen houtje namelijk verder zijn gaan koekeloeren dan dat eigenlijk mocht. Hij ging achter de schermen van de attractie kijken hoe alles werkte. De attractie heet Buried Alive (in het Nederlands heet het: levend begraven) en zou pas later dit jaar, in oktober, opengaan. Sommige liefhebbers mochten nu alvast even kijken, onder wie ook deze 21-jarige man.

Dicht

Een schuivende doodskist is een onderdeel van de attractie, maar achter de schermen ging het mis. De BBC meldt dat de jongen onverwachts werd geraakt door het vreemde attribuut en later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. Een afschuwelijk ongeval – dat nooit had mogen gebeuren. Voorlopig gaat de attractie niet open. Het idee van de attractie is dat mensen kunnen ervaren hoe het is om levend begraven te worden. Ze moeten zich dan zelf uit ‘hun graf graven’. De politie doet momenteel onderzoek in het pretpark.

[NEWS] Police investigate after man dies at Ocean Park’s ‘Buried Alive’ haunted house attraction https://t.co/ZOmBek9MN6 — Hong Kong (@HongKong) 17 september 2017

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock