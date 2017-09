Man probeert orkaan Irma te filmen en dan gebeurt er dít

De man in deze video waant zich veilig tijdens het filmen van orkaan Irma in Florida: hij staat immers hoog en de golven slaan niet over de kade. Maar tijdens een tropische storm kan dat natuurlijk zomaar veranderen…

Hoewel hij aan het begin van de video nog veilig lijkt te staan, slaat er ineens een wel héle hoge golf om. Gelukkig voor de man gaat het allemaal nog net goed.

Bron en beeld: Hart van Nederland/KIJK