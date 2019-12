Lief: man redt 3 hulpeloze herten van bevroren meer in Canada

Het is erg koud in Canada en alle meren zijn daar omgetoverd in glasachtig ijs. Mensen zijn dol op schaatsen, maar voor wilde dieren is dat een nachtmerrie.

De Canadese Ryan Peterson wilde tijdens zijn lunchpauze even een frisse neus halen en is gaan schaatsen op het Lake of Woods in het noorden van Ontario. Schaatsend over het meer zag hij 3 hertjes hulpeloos midden op een bevroren meer liggen. De dieren lagen op het ijs met hun poten onder zich uitgespreid.

Gemakkelijke prooi

Wanneer herten eenmaal op het ijs zijn, zijn hun benen plat en kunnen de hertjes hun benen niet meer optillen. Ze hebben dan totaal geen grip en kunnen dus geen kant meer op. De dieren, een moederhert en haar twee kalfjes, leken uitgeput. Volgens Ryan was het onwaarschijnlijk dat ze in hun eentje de overkant zouden halen, waardoor ze onbeschermd op het ijs een gemakkelijke prooi voor wolven waren.

Touw

“Ik ben toen teruggegaan om touw te halen”, legt Ryan uit. Een uur later kwam Ryan terug. “Ze waren nog steeds op dezelfde plek toen ik terugkwam. Daarop besloot ik hen naar de oever te trekken.” Hij benaderde eerst het moederhert en trok haar met een tour naar de kant. Daarna ging hij terug voor de 2 kalfjes, die hij tegelijkertijd kon redden.

Reddingsactie

Bij de oever moest Ryan de hertjes zachtjes met een stok wegjagen, totdat ze eindelijk weer grip hadden op het vaste grond. Het is niet duidelijk hoe de herten zo ver op het ijs konden geraken. De Canadees filmde zijn eigen reddingsactie en deze video is nu online al duizenden keren bekeken en gedeeld.

Bron: The Guardian. Beeld: Getty Images